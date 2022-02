BW: Viele Organisationen sammeln Spenden für Menschen aus Ukraine

Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen in Baden-Württemberg auf Demonstrationen ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt. Viele organisieren nun Hilfe.

In Konstanz zum Beispiel hat die Hilfsorganisation "Hoffnungszeichen | Sign of Hope" Lieferungen von Hilfsgütern in die westlichen Nachbarländer der Ukraine auf den Weg gebracht. Die Lkw sollen in den nächsten Tagen unter anderem in der Republik Moldau ankommen, sagte Reimund Reubelt, erster Vorstand von Hoffnungszeichen, dem SWR.

In den westlichen Nachbarländern der Ukraine seien bereits erste Kriegsflüchtlinge angekommen, ihnen wolle man beiseite stehen. Für ukrainische Flüchtlinge will die Organisation mindestens 50.000 Euro aufbringen. "Jeder, der dazu mit einer kleinen Spende beitragen möchte, ist herzlich willkommen", so Reubelt.

Hilfen auch in der Region Rhein-Neckar

Seit Sonntag sammeln ungefähr 30 freiwillige Helferinnen und Helfer in Hirschberg-Leutershausen (Rhein-Neckar-Kreis) Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Auch die Städte Heidelberg und Mannheim haben bereits konkrete Hilfsangebote in Aussicht gestellt. Laut dem Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) wurde bereits in den vergangenen Jahren Menschen geholfen, die aus der Partnerstadt Simferopol auf der Halbinsel Krim fliehen mussten. Man habe auch vor Ort eine Suppenküche unterstützt.

Die Stadt Mannheim hat bereits Spendenanfragen aus der Ukraine erhalten, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in einer Stellungnahme. Es gehe dabei um Dinge wie Dieselgeneratoren und mobile Wassertanks. Mannheim stehe auch mit der polnischen Partnerstadt Bydgoszcz in engem Austausch. Dort gebe es eine große ukrainische Community und die Stadt bereite sich auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Der Caritasverband Mannheim ruft in Sozialen Medien zu Spenden für die Ukraine auf. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar bringe die Spenden dann direkt zu Betroffenen.

Helfen statt Hamstern in Sindelfingen

In Sindelfingen ruft die Initiative "Helfen statt Hamstern" dazu auf, ab Dienstag, 1. März, Sachspenden wie Kleidung, Verbandsmaterial, haltbare Lebensmittel wie Reis sowie Isomatten, Decken, Rucksäcke und Hygieneartikel tagsüber bei der Galerie auf dem Marktplatz beim alten Rathaus in Sindelfingen abzugeben. Auch in Tübingen und Reutlingen demonstrierten in den vergangenen Tagen tausende Bürgerinnen und Bürger ihre Solisarität mit der Ukraine und den Menschen dort. Beide Städte bereiten sich darauf vor, Geflüchtete aufzunehmen.

In Heilbronn ruft die gebürtige Ukrainerin Anastasia Kosak von der ukrainischen Gemeinde zu Spenden auf. Für alle Ukrainer, die gerade fliehen, bittet sie um Mithilfe: Spenden in Form von Geld, Kleidung und Decken, aber auch Blutspenden werden dringend gebraucht. "Viele Menschen sind durch den Krieg verwundet und haben viel Blut verloren", berichtete Kosak. Es sei ihr wichtig, dass die Menschen Bescheid wissen, worum es wirklich gehe. Auch der Caritasverband Heilbronn-Hohenlohe und Caritasverband Main-Tauber bitten um Hilfen für Menschen in der Ukraine und Geflüchtete.

Großer Hilfskonvoi der Stuttgarter Organisation STELP

Die Stuttgarter Organisation STELP hatte spontan Hilfsgüter gesammelt. Zwei Lastwagen der Helfer sind inzwischen an der polnisch-ukrainischen Grenze angekommen. Die Hilfsgüter aus den beiden Lastwagen werden in einem Auffanglager an der polnischen Grenze zur Ukraine ausgeladen. Zuvor hatten die zwei Laster bereits die Grenze zur Ukraine überfahren, wurden aber zurückgeschickt, teilte STELP-Gründer Serkan Eren mit. Inzwischen befindet sich Eren selbst in Lemberg, im Westen der Ukraine und versucht dort, die Bevölkerung zu unterstützen.

Dazu hat die Hilfsorganisation eine fünfstellige Summe an Spenden zur Verfügung. Eren erzählt vom Einkauf im Supermarkt. Die Menschen dort, beschreibt er, seien immer noch unter Schock und in Angst. Gleichzeitig seien sie aber auch überglücklich über diese Solidaritätsbekundung. Einen zweiten Konvoi aus Stuttgart wird es vermutlich nicht mehr geben. Das hänge natürlich davon ab, wie sich der Krieg weiter entwickelt, aber auch von anderen Hilfsorganisationen. Wenn erst einmal das UNHCR seine Zelte hier aufbaut, dann mache ein weiterer Konvoi keinen Sinn mehr, sagt Serkan Eren. Doch das gelte noch nicht für den Moment.

ARTHELPS aus Stuttgart startet Hilfsaktion für Kriegsopfer in der Ukraine

"Wir versuchen, mit Spenden bei der Evakuierung und Versorgung der Menschen helfen zu können. Das hat für uns absolute Priorität", beschreibt ARTHELPS-Gründer Tom Lupo seine aktuellen Aktivitäten. Lupo kommuniziert laufend mit Freunden und Projektpartnern in der Ukraine. "Was ich höre, ist schrecklich.

Die Situation ist sehr gefährlich. Trotzdem müssen wir Hilfe organisieren. Und zwar jetzt!“ Über seine Kontakte in der Ukraine hat Lupo konkrete Informationen, was die Menschen dort jetzt dringend benötigen: "Hauptsächlich medizinische Materialien. Pampers, Decken, Schlafsäcke, warme Jacken, warme Pullover, Verbandskästen und dergleichen." Aber eben auch Lebensmittel, Taschenlampen und Hygieneartikel. Ab Dienstag (1. März 2022) sollen von Stuttgart aus Transporter direkt in die West-Ukraine fahren, voll gepackt mit dringend benötigten Hilfsgütern in geordneten Kartons.

Hilfskonvoi aus Ulm soll Dienstag starten

Aus Ulm will am Dienstagnachmittag die ehemalige Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis von der SPD zusammen mit einer russischsprachigen Bloggerin ins Grenzgebiet Slowakei/Ukraine fahren. Mit einem Bus sollen Sachspenden dorthin gebracht werden, die heute und morgen in Ulm auf dem Münsterplatz gesammelt werden. Die Ulmer/Neu-Ulmer ukrainische Gemeinde sammelt täglich ab 16 Uhr. Sie hat sich dem Verein OPEN e.V. aus Waldkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwlad) angeschlossen. Die Gemeinde verschickt an Privatleute und Firmen eine Liste der Dinge, die gebraucht werden, und mit auch Bankverbindungen für Spenden.

Das Hilfswerk der baden-württembergischen Apothekerinnen und Apotheker hat ebenfalls auf die Ereignisse in der Ukraine reagiert und 40.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt sowie zu weiteren Spenden aufgerufen. "Es fehlt in der Ukraine nun vor allem an Verbandsmaterial, aber auch Arzneimittel und medizinisches Gerät werden in den dortigen Krankenhäusern dringend benötigt", so die Vorsitzende Tatjana Zambo. Man setze auf eine breite Unterstützung des Spendenaufrufs, sodass weitere, vorbereitete Medikamentenlieferungen baldmöglichst auf den Weg gebracht werden könnten.

Auch Ferienwohnungen und Zimmer für Geflüchtete im Land

Viele Menschen in Baden-Württemberg bieten auch Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine an. Über das Portal "Host4Ukraine" und #unterkunft können sich hier Hilfsbereite melden.