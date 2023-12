per Mail teilen

Im niedersächsischen Hochwassergebiet sind seit Sonntagmorgen auch acht Feuerwehrleute aus dem Kreis Ludwigsburg im Einsatz. Bei Bedarf könnten weitere Hilfen folgen.

Mit Hochleistungspumpen und mobilen Deichen helfen acht ehrenamtliche Feuerwehrleute aus dem Kreis Ludwigsburg im niedersächsischen Hochwassergebiet. Die Kräfte seien seit Sonntagmorgen in Lilienthal bei Bremen im Einsatz, teilte das Innenministerium Baden-Württemberg mit. "Unser Bevölkerungsschutz ist für die Menschen da - 365 Tage im Jahr, auch an Silvester und Neujahr, in Baden-Württemberg und bei Notlagen auch darüber hinaus", erklärte Minister Thomas Strobl (CDU).

Großflächige Überflutungen in Norddeutschland

Die Einsatzkräfte in Norddeutschland kämpfen nach langanhaltenden starken Niederschlägen seit Tagen gegen großflächige Überflutungen an. "Gestern nun hat das Land Niedersachsen unsere Hilfe angefragt." Deshalb helfe Baden-Württemberg ohne zu zögern. Wenn das Land Niedersachsen weitere Gerätschaften benötige, könnten diese nach Angaben eines Sprechers kurzfristig dorthin transportiert werden. Die Koordination läuft über das Innenministerium. Entsendet würden nur Einheiten, die auch konkret angefordert werden.

Feuerwehr Heilbronn schickte mobiles Schutzsystem

Die Feuerwehr Heilbronn schickte bereits an Weihnachten ein mobiles Hochwasserschutzsystem ins niedersächsische Sarstedt, um die dortigen Einsatzkräfte beim Hochwasser zu unterstützen. Damit werden nach Angaben der Feuerwehr im Gegensatz zum Sandsack weniger Einsatzkräfte und weniger Material benötigt, um die Bevölkerung vor Hochwasser zu schützen.