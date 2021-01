Der Landeschef der Grünen in Baden-Württemberg, Oliver Hildenbrand, will für den Landtag kandidieren. Er bewirbt sich zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Stuttgart III, den bisher der grüne Umweltminister Franz Untersteller vertritt. Er hatte aber zuletzt angekündigt, auf eine weitere Kandidatur zu verzichten. Ein Parteisprecher bestätigte am Dienstag einen Bericht der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Hildenbrand steht seit fast sieben Jahren an der Spitze der baden-württembergischen Grünen. Er habe große Lust, sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen, schrieb der 32-Jährige in seiner im Internet veröffentlichten Bewerbung. Bereits im Januar hatte Hildenbrand den angekündigten Rückzug von Umweltminister Untersteller und Finanzministerin Edith Sitzmann als "Chance für neue Gesichter" bezeichnet. "Wir werden jünger und weiblicher und natürlich haben wir den Anspruch den Wählerinnen und Wählern ein attraktives Personalangebot zu machen", so Hildenbrand im SWR.