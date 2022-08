Storz & Bickel macht Cannabis-Verdampfer zum Verkaufsschlager

Die SWR-Sommerserie 'Hidden Champions' stellt Weltmarktführer aus Baden-Württemberg vor. Storz & Bickel aus Tuttlingen ist mit dem Cannabis-Verdampfer 'Volcano' einer von ihnen.

Der Cannabis-Verdampfer "Volcano" hat das Unternehmen erfolgreich gemacht. Das kegelförmige Gerät ist unter anderem in amerikanischen Musikvideos wie von Rapper Snoop Dogg zu sehen. Produziert wird der Verdampfer im baden-württembergischen Tuttlingen - und das schon seit über 20 Jahren.

Vom schwäbischen Tüftler zum Weltmarktführer

Die Idee entstand in den 90er-Jahren. Markus Storz wollte Cannabis schonend verdampfen, anstatt es zu verbrennen. Der Nichtraucher hatte damals kaum finanzielle Mittel und tüftelte im Keller an seiner Idee. Die technischen Vorlagen zeichnete er von Hand. Mit seinem Freund Jürgen Bickel ging es dann mit einem alten VW-Bus zur internationalen Cannabis Expo in die Schweiz.

Produkt für Cannabis-Konsum zunächst umstritten

Da Cannabis eine verbotene Droge ist, hatten Storz & Bickel mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. "Die Begeisterung hielt sich am Anfang natürlich in Grenzen. Klar, das Thema war damals sehr neu - die Verdampfung von Cannabis allgemein. Genauso wie der Konsum, aber man hat sich dann doch schnell daran gewöhnt", erinnert sich Jürgen Bickel im Gespräch mit dem SWR.

Jürgen Bickel (rechts im Bild) während der internationalen Cannabis Expo in Bern, Schweiz Storz und Bickel

Cannabis-Verdampfer für medizinischen Gebrauch

Cannabis-Produkte sind als Therapeutikum in der Medizin inzwischen anerkannt, vor allem zur Schmerzbekämpfung beispielsweise bei Multipler Sklerose oder bei Krebs. So sollte der Cannabis-Verdampfer nach dem Willen von Storz & Bickel von Anfang an auch ein medizinisches Produkt werden. Heute macht der Verkauf für den medizinischen Gebrauch allerdings nur fünf Prozent aus. Der Rest dürfte für das private Vergnügen gedacht sein. Die USA sind der Hauptabsatzmarkt von Storz & Bickel. Dort ist Cannabis in vielen Bundesstaaten, wie etwa in New York, längst ein zugelassenes Suchtmittel wie Alkohol oder Zigaretten. Damit ist ein eigener Wirtschaftszweig entstanden.

Markus Storz in seinem Keller Storz und Bickel

Ampel-Koalition plant Legalisierung von Cannabis

Inzwischen läuft die politische Debatte um die Legalisierung von Cannabis auch in Deutschland: SPD, FDP und Grüne im Bund wollen sie noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen. Deutschland sei ein wichtiger Markt, so Bickel. "Über zehn Prozent Marktanteil haben wir in Deutschland. Es ist natürlich auch unser Heimatmarkt, der sich für uns am besten bespielen lässt. Und natürlich sind wir an der aktuellen Diskussion zur Legalisierung von Cannabis interessiert."

Region um Tuttlingen bekannt für Medizintechnik

Mit der Technologie gelten die Gründer als Pioniere in der Verdampfungsindustrie. Die Temperatur des Luftstroms hat laut Bickel genau 180 Grad - mit nur sehr geringer Schwankung. Das mache den Geschmack aus, so der Mitgründer.

Exportiert wird in insgesamt 130 Länder. Rund 2.000 Verdampfer werden täglich produziert. 200 Mitarbeitende arbeiten allein in Tuttlingen. Tuttlingen und die Region Oberschwaben sind weltbekannt für medizintechnische Innovationen. Rund 500 Medizinproduktehersteller haben hier ihren Sitz.