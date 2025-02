Nachdem in der vergangenen Woche in einigen Städten in BW gestreikt wurde, ruft ver.di ab Montag zu erneuten Arbeitsniederlegungen auf. In diesen Städten sind Warnstreiks geplant.

In Baden-Württemberg werden ab Montag, 3. Februar, Beschäftigte aus Kitas, Kliniken, Stadtverwaltungen und Landratsämtern, Sparkassen, Arbeitsagenturen, Stadtwerken und dem kommunalen Nahverkehr erneut zu Warnstreiks aufgerufen, teilt die Gewerkschaft ver.di mit.

Damit reagiere die Gewerkschaft auch auf die Stimmung in den Dienststellen. Zahlreiche Bürger- und Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister kündigten nach Angaben von ver.di bereits offen an, öffentliche Dienstleistungen wegen der Forderungen zu kürzen.





Am Montag sind die Beschäftigten in Münsingen, Metzingen und Bad Urach im Kreis Reutlingen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Ebenfalls betroffen sind alle Bereiche des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Heilbronn, dem Landratsamt Heilbronn, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter, der Stadtwerke Heilbronn inklusive Verkehrsbetriebe, der Richard-Drautz-Stiftung, sowie des Wasser- und Schifffahrtsamts.

Am Dienstag sind im Kreis Esslingen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Ostfildern, Plochingen, Köngen, Wendlingen, Nürtingen und Kirchheim unter Teck zu Warnstreiks aufgerufen, unter anderem betroffen sind die Verwaltungen, Kliniken sowie die Stadtwerke.

In Karlsruhe und Kehl muss dann ebenfalls mit Arbeitsniederlegungen in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes gerechnet werden, teilt ver.di mit. Warnstreiks sind am Dienstag zudem bei den SLK Kliniken in Heilbronn, Plattenwald und Löwenstein geplant.

Am Mittwoch wollen in Stuttgart unter anderem die Beschäftigen des Jugendamts und der städtischen Kitas die Arbeit niederlegen. Warnstreiks sind dann ebenfalls in Emmendingen, im Zollernalbkreis in Albstadt, Balingen, Hechingen und Burladingen, im Kreis Heilbronn in Bad Friedrichshall und Gundelsheim geplant.

Im Kreis Ludwigsburg sind den Angaben zufolge am Donnerstag Warnstreiks im gesamten öffentlichen Dienst geplant. Die Arbeit wird an diesem Tag von den Beschäftigen des öffentlichen Diensts auch in Göppingen, Baden-Baden, Lauffen (Kreis Heilbronn) und Öhringen (Kreis Heilbronn), Heidelberg und Neckargemünd sowie Lörrach niedergelegt.

Die Gewerkschaft fordert 8 Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber lehnen die Forderung als viel zu hoch ab. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen findet am 17. Februar 2025 in Potsdam statt.

In der vergangenen Woche hatten am Dienstag bereits in einigen Städten in Baden-Württemberg Beschäftigte im kommunalen Nahverkehr und allen Bereichen des öffentlichen Dienstes für einen Tag die Arbeit niedergelegt.