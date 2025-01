Hersteller von Kunstharzböden in Esslingen: So könnte es wirtschaftlich bergauf gehen

per Mail teilen

Die Firma Barit, Spezialist für Belagstechnik aus Kunstharz, bekommt die schwächelnde Wirtschaft zu spüren. Geschäftsführer Bartel hat Ideen, wie es wieder bergauf gehen könnte.

Barit aus Esslingen entwickelt Kunstharzböden für die Industrie und verlegt sie dann deutschlandweit - in Kantinen und Bibliotheken, Fabriken oder Museen. Unternehmer André Bartel ist up to date, wie es der deutschen Wirtschaft gerade geht - auch, weil er als Landesvorsitzender der Organisation Die Familienunternehmer die Lage weiterer Firmen im Land kennt.

Erwartungshaltung zur Wirtschaftslage pessimistisch

Die Erwartungshaltung sei sehr schlecht, weiß Bartel. Vor allen Dingen, was die Investitionsneigung angehe. In Deutschland würden immer weniger neue Fabrikhallen gebaut. Deshalb würden auch keine neuen Kunstharzböden benötigt. Gut laufe hingegen das Geschäft mit den Bodenbelägen für Kantinen und Großküchen.

Der große Vorteil an Großküchen ist: Die können nicht weg. Also die Mensa bleibt hier, das Krankenhaus bleibt hier, das Altenheim bleibt hier - während andere Produktionen eben weggehen, weil es hier zu teuer wird.

Unternehmer André Bartel führt den Kunstharzböden-Hersteller Barit gemeinsam mit seiner Frau. SWR

Entwicklung in der Baubranche beunruhigt Landesvorsitzenden

Noch sind André Bartels Auftragsbücher und seine Lager gut gefüllt. Aber das heißt nicht, dass die Firma keine Einbußen hinnehmen musste: Der Unternehmer spricht von massiven Preissteigerungen, unter anderem bei Harzen. Die höheren Preise hätten nicht oder nur teilweise weitergegeben werden können.

Bartel macht sich Sorgen, wie es für die Baubranche insgesamt weitergeht - und damit auch für ihn und seinen Familienbetrieb mit 30 Mitarbeitenden. Ein weiterer Grund dafür seien die Tariferhöhungen im Baugewerbe von 9 Prozent im letzten Jahr und im kommenden April noch mal von 4,2 Prozent.

Forderungen an die Politik für einen Aufschwung in der Wirtschaft

Mit diesen Problemen steht Unternehmer André Bartel aktuell nicht alleine da. Die gesamte deutsche Wirtschaft stecke in der Krise, findet er und hat daher Wünsche an die Politik:

Steuern runter, Abgaben runter - vor allen Dingen Sozialabgaben runter - Energiepreise runter - und dann ganz klar: Entbürokratisierung. Wir müssen Regeln abschaffen.

Bartel wünscht sich wieder mehr Mut und Unternehmergeist. Er hofft darauf, dass sich dann auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft wieder aufhellen wird.