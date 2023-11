per Mail teilen

Baden-Württemberg steht das Ende der Herbstferien bevor. Es wird laut Wetterdienst nass und besonders windig. Bessere Aussichten gibt es laut ADAC dagegen für alle Autofahrer.

Das Ende der Herbstferien in Baden-Württemberg wird nass und besonders windig. Der Automobilclub ADAC rechnet indes mit nur wenig Staus auf den Autobahnen - und wenn, dann vor allem durch Baustellen.

Bis Sonntag soll es gebietsweise starke Sturmböen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart ankündigte. Der Freitag bleibt überwiegend trocken bei Temperaturhöchstwerten von 6 Grad im Südschwarzwald bis 14 Grad an Rhein und Neckar. Dabei kann es im höher gelegenen Schwarzwald wie schon am Donnerstag zu Sturmböen kommen. Hier sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern möglich.

Sonne am Samstag, Gewitter am Sonntag

Am Samstag soll sich für einige Stunden die Sonne blicken lassen, ehe sich der Wolkendeckel über Baden-Württemberg erneut schließt und es zeitweise zu regnen beginnt. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 Grad im Südschwarzwald und 14 Grad an Rhein und Neckar. Für Sonntag werden Gewitter und Sturmböen erwartet, am Feldberg kann es sogar orkanartige Böen geben. Im Norden Baden-Württembergs werden dabei bis zu 15 Grad erreicht.

Auch am Montag soll es ähnlich weitergehen. "Aktuell zieht eine Reihe von Tiefdruckgebieten durch Westeuropa", sagte eine Sprecher des DWD. "Das wechselhafte Wetter mit teilweisem Regen bleibt, wie gewöhnlich für diese Jahreszeit, noch einige Tage bestehen."

Weitgehend staufreies Wochenende erwartet

Autofahrende könnten zum Monatswechsel vielerorts mit weitgehend freien Straßen und wenig Staus rechnen, teilt der ADAC mit. Reise- und Berufsverkehr seien vergleichsweise verhalten. Trotz Herbstferienende in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg und dem Saarland erwartet der ADAC ein überschaubares Verkehrsaufkommen.

Blieben Autofahrende im Stau stecken, dann in der Regel an Baustellen, prognostiziert der Automobilclub. Die Baustellentätigkeit sei für Ende Oktober noch verhältnismäßig hoch.

Zu den am stärksten belasteten Routen in Baden-Württemberg gehören - jeweils in beiden Fahrtrichtungen - die Autobahnen A5 zwischen Basel und Karlsruhe, A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg, die A7 zwischen Füssen/Reutte, Ulm und Würzburg sowie die A8 zwischen Stuttgart und München.