Der Marktplatz in Heilbronn ist an diesem Wochenende kaum wiederzuerkennen. Er ist in eine Hochsprung-Arena verwandelt worden. 4 Jahre haben sie in Heilbronn darauf hingearbeitet, um der internationalen Hochsprung-Elite mitten in der Stadt eine perfekte Wettkampfstätte bieten zu können. Im Mittelpunkt heute im Frauen-Wettbewerb, die deutsche Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch vom VfB Stuttgart.