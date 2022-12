per Mail teilen

Der milde Herbst hat den Energiebedarf fürs Heizen stark gedrückt. Laut einer SWR-Datenanalyse profitiert die Bevölkerung in Baden-Württemberg davon am stärksten.

Johannes Schmid-Johannsen:

20 bis 40 Prozent Einsparung beim Heizen – für mehr als 95 Prozent der Bevölkerung in Baden-Württemberg waren die milden Herbst-Temperaturen eine kräftige Entlastung. Das ergibt die flächendeckende SWR-Datenanalyse der Tagesdurchschnittswerte in diesem Herbst. Vor allem von Südbaden, entlang des Oberrheins bis hoch nach Nordbaden ist der Unterschied zum Vorjahr besonders groß. Gut 400.000 Menschen hier hatten sogar bis zu 50% weniger Heizbedarf. Der Energieverbrauch hängt stark von den Außentemperaturen ab. Und die Analyse zeigt, es war nicht überall gleich warm in diesem Herbst: Weite Teile Nord- und Ost-Deutschlands mussten temperaturbedingt nämlich gleich viel oder sogar mehr heizen als im Vorjahr.

Die SWR-Analyse ermöglicht eine Einschätzung zum Energieverbrauch beim Heizen und wird ab sofort den ganzen Winter hindurch täglich aktualisiert vom SWR veröffentlicht.