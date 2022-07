per Mail teilen

Viele Handwerker leiden unter den hohen Temperaturen. Dazu gehören auch Dachdecker, die in der prallen Sonne auch noch die Hitze ihres Brenners ertragen müssen. SWR Aktuell hat in Stuttgart Menschen mit Berufen getroffen, in denen sich der bisher heißeste Tag des Jahres deutlich bemerkbar gemacht hat.