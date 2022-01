Trotz Corona: Sternsinger sind wieder in Baden-Württemberg unterwegs

Derzeit sind die Heiligen Drei Könige in Baden-Württemberg unterwegs und sammeln Spenden für Kinder weltweit. Mancherorts fällt das Sternsingen wegen Corona aber wieder aus.

Im Gegensatz zum letzten Jahr erlaubt die Landesverordnung das Sternsingen wieder. Für die kleinen Königinnen und Könige gelten dieses Jahr aber besondere Corona-Regeln. Um ein sicheres Sternsingen auch in Pandemiezeiten zu gewährleisten, setzen die Gemeinden auf Hygienekonzepte.

So auch in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg). Wenn die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen, dann dürfen sie zwar den Segen aussprechen: "Christus segne dieses Haus" - aber die Kinder dürfen nicht singen. "Sternsinger sein in Zeiten der Pandemie, das ist anders. Aber es ist wichtig", sagt Diakon Philipp Groll von der katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Leutkirch. Um den Menschen zu zeigen, dass man bei ihnen sei.

Sternsinger auch in Pforzheim und Karlsruhe unterwegs

Zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag ziehen auch Kinder und Jugendliche aus katholischen Kirchengemeinden in Pforzheim, Karlsruhe und Rastatt von Haus zu Haus, um mit Kreide einen Segen an der Haustüre anzubringen und gleichzeitig Spenden für die Missionsarbeit zu sammeln.

In einigen Gemeinden, wie in Gaggenau (Kreis Rastatt), müssen sich Haushalte vorher anmelden, wenn sie einen Hausbesuch der Sternsinger haben wollen. Bei einem Besuch sagen die Sternsinger ihren Segensspruch auf oder bringen kontaktlos den Segen an der Haustür an.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg sind die Sternsinger in ihren Drei-Königs-Kostümen mit Abstand und Maske unterwegs. Sie gehen auch nicht in die Häuser hinein, sondern bleiben draußen. Rund 500 Haushalte werden beispiesweise im Stadtteil Wieblingen angelaufen. Auch diese Haushalte haben sich vorher angemeldet, um Besuch von den Sternsingern zu bekommen.

Sammler sollen belohnt werden

Die Kirchengemeinden in Heilbronn-Franken haben sich unterschiedliche Konzepte überlegt, sodass niemand auf den Dreikönigssegen verzichten muss und auch die Kinder nicht leer ausgehen, die beim Spendensammeln normalerweise mit allerlei Süßigkeiten belohnt werden.

Die katholische Kirche in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) beispielsweise verzichtet in diesem Jahr erneut auf die traditionelle Entsendung von Sternsingern. Damit die Kinder nicht leer ausgehen, wurden Sternsinger-Tüten vorbereitet, die mit Überraschungen befüllt wurden. Die Tüten können in der katholischen Kirche oder in der Bücherei abgeholt werden.

Auch die Sankt Georgs Gemeinde in Ulm verzichtet dieses Jahr auf die Aussendung von Sternsingern. Die Familien, die normalerweise jedes Jahr von den Sternsingern besucht werden, bekommen einen Brief samt Segensaufkleber zugeschickt. In diesem Brief informiert die Gemeinde, warum die Sternsinger nicht kommen, es gibt eine Dankeschön-Postkarte für die Spende und ein Überweisungsformular.

Dagegen sind in der Region Südbaden Kinder und Jugendliche als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleidet auf den Straßen unterwegs. Dort dürfen die Sternsinger aber nur im Freien und mit Maske singen. In Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) kommt der Segen der Sternsinger nur online per Video. In der Nachbarstadt Lörrach stehen die Könige am Straßenrand und in St. Peter im Schwarzwald gehen sie von Haus zu Haus.

Gemeinden rufen zur Online-Spende auf

Einige Kirchengemeinden rufen aufgrund der derzeitigen Corona-Lage online zur Spende auf. Beispielsweise die Gemeinde Sankt Bonifatius (Kreis Lörrach). Dort ziehen die Sternsinger in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus. Die Kinder versammeln sich stattdessen an unterschiedlichen Orten zum Singen. In Freiburg verschicken die Sternsinger zusätzlich zahlreiche Segensbriefe. In den Umschlägen befinden sich auch Spendenaufrufe für das Kindermissionswerk.

Sternsingeraktion des Kindermissionswerkes

Die Sternsingeraktion des Kindermissionswerkes steht in diesem Jahr unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Unterstützt mit den gesammelten Spenden werden Projekte in Afrika.

Nach dem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr sind die Verantwortlichen der weltgrößten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder dieses Jahr optimistischer für die Spendenaktion.

Katholischer Feiertag am 6. Januar

Die katholische Kirche feiert das Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar. Es wird auch als Hochfest der Erscheinung des Herrn bezeichnet, weil die Geburt Jesu und seine königliche Würde damit der Welt offenbar wurden. Die Heiligen Drei Könige werden auch als Schutzpatrone der Reisenden, Pilger, Kaufleute, Gastwirte und Kürschner verehrt. Das Dreikönigsfest ist heute noch in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt gesetzlicher Feiertag.

In vielen Regionen war es schon seit dem Mittelalter üblich, dass Kinder und Jugendliche rund um den Dreikönigstag von Haus zu Haus zogen, Segenswünsche übermittelten und Gaben sammelten. Seit 1958 fördern das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und später auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) die Sternsingeraktion, bei der Kinder als Könige verkleidet Spenden für ihre notleidenden Altersgenossen in Entwicklungsländern sammeln.