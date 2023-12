per Mail teilen

Von Zwangsurlaub bis "Jahresendstress", die Zeit zwischen den Jahren hat viele Facetten. Für viele Menschen ist die besinnliche Zeit schnell wieder vorbei.

Ist die besinnliche Zeit wieder für ein Jahr vorbei, nutzen viele noch ein paar Tage Ruhe, vor allem wenn die Feiertage günstig liegen. Für andere geht der Jahresendstress jedoch sofort wieder los. In der Heilbronner Fußgängerzone haben Passanten ihre Pläne erzählt, sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Manche verbringen die Zeit sogar im Krankenhaus, wie sie im Interview erzählen:

Zwischen Urlaub und Arbeit

Einige werden zwischen den Jahren traditionell zum Urlaubsvergnügen gezwungen, wenn in den Werken die Bänder gestoppt werden. Aber auch viele Ämter sind für einige Tage im Minimalbetrieb oder sogar ganz geschlossen. Also eine günstige Zeit ein paar Tage weg zu fahren und das nutzen auch viele Heilbronnerinnen und Heilbronn in der Fußgängerzone.

[Wir machen] Urlaub nach dem ganzen Stress.

Jahresende mit Stress

Für Selbständige oder Unternehmer kann das Jahresende jedoch auch schnell in Hektik ausarten. Wenn aufgeschobene Arbeiten noch unbedingt vor Jahresende fertiggestellt werden müssen oder die jährliche Inventur ansteht, die eben nicht geschoben werden kann.