Ein zweites Leben für die E-Auto-Batterie

per Mail teilen

Nach zehn Jahren empfehlen die Autohersteller, die Batterien von Elektroautos auszutauschen. Am Audi-Standort Heilbronn sollen solche Akkus jetzt ein zweites Leben bekommen.

Die Energie Baden-Württemberg und Audi starten ein Pilotprojekt. In Heilbronn nehmen sie einen Speicher in Betrieb, der mit ausgedienten Akkus von Erprobungsfahrzeugen gefüllt werden soll. Die Batterien sollen Strom aus erneuerbaren Energien zwischenspeichern und Stromschwankungen ausgleichen.

Projekt soll Umweltbilanz verbessern

Hintergrund des Projektes ist: Die Nachhaltigkeit der Elektromobilität soll verbessert werden. Schließlich werden für Batterien seltene Rohstoffe abgebaut, wie etwa Kobalt und Nickel. Und deshalb sind E-Autos nicht unumstritten. Als Zwischenspeicher für Ökostrom kann sich die Lebensdauer von Akkus laut Studien von zehn auf 20 Jahre erhöhen

Mercedes-Benz will Batterien recyceln

Unterdessen kümmert sich Mercedes-Benz um die Zeit danach. In Kuppenheim (Kreis Rastatt) will das Unternehmen im kommenden Jahr eine Werk eröffnen, in dem es alte Batterien recyceln kann.