Erneut skurriler Einbruch in Stimpfach - Täter am zweiten Tag in Folge im selben Haus

In Stimpfach-Randenweiler hat sich erneut ein skurriler Einbruch ereignet. Diesmal erntete der Eindringling Himbeeren im Garten - und trug die Kleidung des Hausbewohners.

Der Eindringling, der sich am Mittwoch in einem Wohnhaus in Stimpfach-Randenweiler (Kreis Schwäbisch Hall) häuslich eingerichtet, geduscht und gespeist hatte, dann aber von den Hausbewohnern erwischt worden ist und geflohen war, kehrte am Donnerstagmorgen laut Polizeiangaben zurück zu besagtem Wohnhaus.

Die Bewohner hätten den Mann schlafend im Garten vorgefunden. Anschließend erntete der Fremde dort Himbeeren, bevor er das Grundstück verließ. Besonders skurril: Laut Polizeiangaben trug der Eindringling Kleidung eines Hausbewohners. Auf SWR-Nachfrage sagten die Beamten, die Hausbewohner hätten den Mann nicht gekannt.

Eindringling geschnappt, aber wieder freigelassen

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 39-jährigen Mann finden und vorläufig festnehmen. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, heißt es. Er muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.