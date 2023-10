Kaputte Wasserleitung in Erlenbach repariert: Jetzt wird gespült

Der nasse Boden hat die Reparaturarbeiten in Erlenbach verzögert. Jetzt ist das Rohr wieder intakt. Es folgen noch Spül-und Hygienemaßnahmen.

Eineinhalb Wochen ist die Reparatur am ersten Wasserrohrbruch in Erlenbach (Kreis Heilbronn) her, seit Montag laufen die Arbeiten am zweiten Leck. In den Tagen davor konnte die entsprechende Stelle zwar bereits lokalisiert und freigelegt werden, wegen dem nassen Boden musste jedoch erst die Baustelle gesichert werden. Das beschädigte Rohr konnte jetzt ausgetauscht werden. Nun folgen noch Spül- und Hygienemaßnahmen, so der Netzbetreiber, die Bodensee-Wasserversorgung. Ende der Woche soll die Leitung wieder ans Netz.

Im Anschluss an die hygienische Freigabe kann die reparierte Leitung, voraussichtlich noch vor dem Wochenende, wieder [...] ins Netz eingebunden werden.

Lecks hängen möglicherweise zusammen

Das zweite Leck wurde am Dienstag entdeckt und befindet sich nur rund 100 Meter vom ersten Rohrbruch entfernt. Beide Vorfälle könnten laut der Bodensee-Wasserversorgung auch miteinander zusammenhängen: Das Ab- und Anstellen des Wassers und die damit verbundenen Druckveränderungen stellen eine besondere Belastung für das Rohr dar.

Durch den nassen Böden musste die Baustelle erst noch gesichert werden, am Montag konnte das Rohr in 4,50 Meter Tiefe ausgetauscht werden. SWR

Warum es aber überhaupt zu den Lecks kam, das liegt laut der Bodensee-Wasserversorgung möglicherweise an den sehr alten Gussleitungen. Vermutlich hätten diese auch einen Materialfehler, der damals, vor 60 Jahren, noch nicht bekannt war. In Erlenbach sollen als weitere Maßnahme alle Rohrleitungen saniert werden, das gab Bürgermeister Uwe Mosthaf (parteilos) bekannt.

Rohrbruch auch im Schozachtal

Auch im Schozachtal hat in den vergangen Tagen eine gebrochene Wasserleitung für mächtig Arbeit gesorgt. Betroffen waren die Gemeinden Untergruppenbach, Abstatt und Teilgemeinden von Ilsfeld (alle Kreis Heilbronn). Wie der Bürgermeister von Untergruppenbach, Andreas Vierling (parteilos), mitteilt, sind die Reparaturarbeiten mittlerweile aber abgeschlossen und die Wasserleitung ist wieder in Betrieb.