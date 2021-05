Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Lauda (Main-Tauber-Kreis) Ende April hat die Polizei jetzt auch den zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Auf die Spur des 16-Jährigen seien die Beamten durch gemeinsame Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Kripo Tauberbischofsheim und dem Polizeiposten Lauda gekommen, hieß es am Dienstag. Genauere Angaben gibt es bislang nicht. Der junge Mann wurde festgenommen und sitzt bereits in Untersuchungshaft. Der erste Tatverdächtige, ein 34 Jahre alter Mann, war der Polizei bereits eine Woche zuvor ins Netz gegangen. Die beiden sollen Ende April maskiert eine Tankstelle in Lauda überfallen, einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld sowie Zigaretten erbeutet haben.