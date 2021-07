per Mail teilen

Nach vielen Jahren soll Schwäbisch Hall wieder eine neue Rathausspitze bekommen. Der erste Wahlgang brachte kein Ergebnis. Für die Neuwahl haben bereits Kandidaten zurückgezogen.

In Schwäbisch Hall geht die Oberbürgermeisterwahl und damit die Suche nach einem Nachfolger des langjährigen Amtsinhabers Hermann-Josef Pelgrim am Sonntag in die zweite Runde. Im ersten Durchgang lag der FDP-Politiker Daniel Bullinger vor zwei Wochen relativ klar vorn, die absolute Mehrheit von über 50 Prozent schaffte er aber nicht. Der 36-jährige Bürgermeister der Gemeinde Oberrot im Kreis Schwäbisch Hall erhielt 42,4 Prozent der Stimmen.

Kandidaten von CDU und SPD ausgestiegen

Dennoch sind seine Chancen auf das Amt gut. Denn zwei Konkurrenten sind bereits ausgestiegen: CDU-Mann Simon Michler, Bürgermeister der Gemeinde Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis), hält den Abstand zum Führenden für zu groß, um noch Chancen zu haben. Auch die Unternehmerin Sarah Holczer (SPD) hat aufgegeben. Im Feld ist nach wie vor die Pfarrerin Kathinka Kaden (Grüne/15,1 Prozent).

Erstmals neues Stadtoberhaupt seit 1997

Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann. Der SPD-Politiker Pelgrim war seit 1997 Oberbürgermeister der 41.000-Einwohner-Stadt nordöstlich von Stuttgart. Der 61-Jährige war nicht mehr angetreten.