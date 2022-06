Zweiter Aktionstag "Heilbronn zeigt Gesicht"

In Heilbronn findet am Donnerstag zum zweiten Mal der Aktionstag "Heilbronn zeigt Gesicht" der Heilbronner Bürgerstiftung statt - in Partnerschaft mit der Sozialstiftung der Kreissparkasse Heilbronn. Über 40 Schulen, Kitas sowie andere Einrichtungen, Gruppen und Künstler beteiligen sich an der Aktion. Die Akteure wollen ein Zeichen gegen Rechtspopulismus setzen und ein respektvolles Miteinander in Heilbronn fördern. Der Tag steht unter dem Motto "Für Menschlichkeit, Vielfalt und Toleranz". Die Aktionen finden überwiegend in der Heilbronner Fußgängerzone statt, auf dem Kiliansplatz steht eine Bühne. Ein erster Aktionstag war im Jahr 2019, in den vergangenen beiden Jahren konnten wegen der Corona-Pandemie keine Aktionstage stattfinden.