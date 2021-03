per Mail teilen

Für die Wahl des neuen Heilbronner Landrats ist eine zweite Bewerbung eingegangen. Ralf Steinbrenner, Bürgermeister von Leingarten (Kreis Heilbronn) und Mitglied des Kreistages will ebenfalls die Nachfolge von Landrat Detlef Piepenburg antreten, der nach zwei Amtszeiten in den Ruhestand geht. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 19. März, gewählt wird Ende Juni. Bereits eingegangen ist die Bewerbung von Norbert Heuser, Bürgermeister von Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn).