In Obersulm-Sülzbach (Kreis Heilbronn) hat es am Mittwochabend in einem Haus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer nach dem Entzünden eines Holzofens in einer Wohnung ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden laut Polizei verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.