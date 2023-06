Kreislaufversagen: Autofahrerin knallt bei Eppingen in den Gegenverkehr

In Eppingen sind bei einem Unfall am Dienstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin war frontal in den Gegenverkehr geknallt.

Grund für den Unfall war vermutlich Kreislaufversagen. Laut Polizei kam die 64-jährige Autofahrerin am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr auf der B293 im Bereich der Ortsumgehung Eppingen (Kreis Heilbronn) nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Auto eines 49-Jährigen zusammen, der noch versuchte, durch starkes Abbremsen und einem Ausweichmanöver, den Unfall zu vermeiden. Im Auto eingeklemmt Beide Beteilige wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Es entstand nach den derzeitigen Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Bundesstraße war bis in den späten Abend voll gesperrt.