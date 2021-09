Kind bei Zusammenstoß von Auto und E-Scooter schwer verletzt

In Zaberfeld (Kreis Heilbronn) sind am Samstagvormittag zwei Kinder beim Zusammenstoß eines Autos mit einem E-Scooter verletzt worden, ein Zehnjähriger schwer. Nach Angaben der Polizei stand der Junge mit einem zweiten Kind auf dem Roller, als sie auf eine Straße fuhren. Dabei wurden sie von einem Auto erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Jungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand zunächst nicht. Der neunjährige Mitfahrer des Kindes wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Laut Polizei handelt es sich bei dem E-Scooter wohl um ein privates Fahrzeug. Auf der Straße dürfe man mit diesen jedoch nur mit entsprechender Versicherung und einem kleinen Kennzeichen fahren. Die Fahrt zu zweit sei verboten und das Mindestalter liege bei 14 Jahren. In Baden-Württemberg sind bei Unfällen mit E-Scootern im Jahr 2020 fast 240 Menschen verletzt worden, rund fünfzig von ihnen schwer.