Zwei Verletzte nach Brand in Gartenhütte

Beim Brand eines Gartenschuppens am Freitagabend in Flein (Kreis Heilbronn) wurden zwei Menschen verletzt. Das Feuer brach aus bislang unbekannten Gründen in einem Schuppen aus, die Flammen griffen rasch auf eine Garage und ein Wohnhaus über. Zwei ältere Menschen im Haus wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Die Fassade des Hauses und ein in der Garage abgestelltes Auto wurden beschädigt, der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Flein und Heilbronn waren mit über 30 Einsatzkräften vor Ort.