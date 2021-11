per Mail teilen

In Schwäbisch Hall ist am Sonntagabend in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Ursache und Höhe des Schadens sind noch unklar.