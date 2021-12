Zwei Tote nach Dachstuhlbrand in Neuenstadt

Am Sonntagmorgen kam es in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) zu einem Dachstuhlbrand. Laut Polizei konnten zwei Personen nur noch tot geborgen werden.

Ob es sich bei den beiden Personen um zwei zuvor vermisste Kinder handelt, ist noch unklar, wie die Polizei Heilbronn am Sonntagvormittag mitteilte. Die Kriminalpolizei hat die Identifizierung übernommen, was einige Tage dauern könnte. Drei weitere Personen wurden durch die Flammen schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Rauch quillt aus dem ausgebrannten Dachgeschoss des Hauses in Neuenstadt am Kocher. dpa Bildfunk Foto: Leonard Buchner Haus nach Brand unbewohnbar Ein Nachbar hatte die Feuerwehr gerufen, als er gegen sechs Uhr den Dachstuhlbrand entdeckt hatte. Die Feuerwehren Neuenstadt, Neckarsulm und Heilbronn konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Das Haus ist nach ersten Einschätzungen allerdings nicht mehr bewohnbar. Nach einem Dachstuhlbrand in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) ist das betroffene Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. EinsatzReport24 Brandursache noch unklar Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses werden durch die Stadt Neuenstadt untergebracht, heißt es in der Mitteilung. Was zu dem Brand geführt hat, sei aber noch unklar. Ermittlungen wurden aufgenommen. Insgesamt entstand zudem ein geschätzter Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.