Nach dem Fund zweier toter Katzen in Güglingen (Kreis Heilbronn) sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Wer Angaben über die unbekannte Todesursache machen kann, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich melden, heißt es. Die beiden grauen Katzen waren vergangene Woche und am Donnerstag in der Heilbronner Straße in der Nähe des Kreisverkehrs mit Kopfverletzungen tot aufgefunden worden.