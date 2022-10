Gleich zwei Personen sind am Freitagmorgen in Mainhardt schwer verletzt aufgefunden worden. Die Kripo ermittelt.

In Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) sind am Freitagmorgen zwei schwer verletzte Menschen gefunden worden. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall steht vor einem Rätsel und ermittelt. Inzwischen wurde eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe "Haltestelle" eingerichtet.

Beide Opfer mussten notoperiert werden

Zunächst war gegen 6:15 Uhr ein 55-jähriger Mann in der Straße Am Moosbach zusammengeschlagen und mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden. Wenige Minuten später rief eine Frau bei der Polizei an und berichtete, dass an einer Bushaltestelle in der Heilbronner Straße eine Jugendliche zusammengeschlagen worden sei. Die 16-Jährige (zuerst hatte die Polizei von einer 17-Jährigen gesprochen) hatte ebenfalls schwere Kopfverletzungen. Die beiden Verletzten wurden in einer Klinik notoperiert.

Taten hängen wohl zusammen

Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass beide Taten zusammenhängen. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall stuft die Taten als versuchte Tötungsdelikte ein. Die Kripo sucht dringend Zeugen.