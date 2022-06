per Mail teilen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw sind am Dienstag bei Bad Friedrichshall-Untergriesheim (Kreis Heilbronn) zwei Menschen schwer verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Eine Autofahrerin hatte vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw verloren, war auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort mit einem Lkw zusammengeprallt. Sie und ihr Mitfahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer bleib unverletzt.