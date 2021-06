per Mail teilen

Eine junge Frau und ein junger Mann sind in einem Steinbruch bei Schwäbisch Hall-Steinbach rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Beide wurden schwer verletzt.

Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene trafen sich nach Polizeiangaben in der Nacht auf Donnerstag am Steinbruch zwischen Hessental und Steinbach. Eine 19-Jährige entfernte sich von der Gruppe und stürzte über eine Abbruchkante zehn Meter in die Tiefe. Ein 22 Jahre alter Bekannter wollte ihr zu Hilfe kommen und stürzte ebenfalls ab.

Frau mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Die Feuerwehr war zur Rettung mit rund 18 Einsatzkräften vor Ort. Die abgestürzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber aus dem Steinbruch gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Der Mann befindet sich ebenfalls im Krankenhaus.