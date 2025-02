Nachdem bereits vor einigen Wochen der Polizei mutmaßliche Einbrecher ins Netz gegangen sind, kann sie nun einen weiteren Erfolg verbuchen: Zwei weitere Männer sitzen in U-Haft.

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die für mehrere Einbrüche im Raum Heilbronn und rund um Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) verantwortlich sein sollen. Beide befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Festnahme in Neckarsulm: Polizei stellt Diebesgut sicher

Am Dienstag wurde in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ein Mann geschnappt, der in mehrere Häuser eingebrochen sein soll. Nach Einbrüchen in der vergangenen Woche in Möckmühl (Kreis Heilbronn) und am Montag in Backnang (Rems-Murr-Kreis), kamen die Ermittler dem 26-Jährigen auf die Spur.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten Beweismaterial, darunter gestohlene Wertgegenstände wie Schmuck, Uhren und hochwertige Elektronik sowie Bargeld. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige für eine Serie von Einbrüchen verantwortlich ist.

Mit dieser Festnahme ist uns ein wichtiger Schlag gegen die Einbruchskriminalität in unserer Region und darüber hinaus gelungen.

Weitere Festnahme in Crailsheim: Polizei fasst weiteren mutmaßlichen Einbrecher

Seit Dezember hatten sich auch In Crailsheim die Wohnungseinbrüche gehäuft, woraufhin die Polizei ihre Präsenz verstärkte - mit Erfolg: Die Beamten nahmen am Mittwoch einen 35-jährigen Mann fest, der für mindestens fünf Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein soll. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Bereits vor einigen Wochen waren den Beamten in Heilbronn und Ludwigsburg drei Männer ins Netz gegangen. Auch sie sollen für eine Reihe von Einbrüchen - vor allem im Kreis Heilbronn - verantwortlich sein.