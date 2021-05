Im SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn sind zwei der drei Herzkatheter-Labore neu ausgestattet worden. In den beiden Herzkatheter-Laboren kommt eine neue Anlage zum Röntgen zum Einsatz. Davon profitieren Betroffene mit verengten Herzkranzgefäßen, die in akuten Fällen zu einem Herzinfarkt führen können. Die neue Anlage liefert einerseits hochwertigere Röntgenbilder der Gefäße, sodass weniger Kontrastmittel gespritzt werden muss. Andererseits wird die Strahlenbelastung der Patienten um bis zu 40 Prozent verringert. Das Heilbronner Klinikum ist deutschlandweit eines der ersten Einrichtungen, das diese neueste Technologie der Firma Siemens einsetzt.