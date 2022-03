In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sind zwei junge Frauen am Sonntagnachmittag mit einem Roller schwer verunglückt, teilte die Polizei am Montag mit. Die 17-jährige Fahrerin kam von der Straße ab und fuhr auf den Grünstreifen. Dort streifte sie einen Busch und stürzte bei der Rückkehr auf die Fahrbahn mitsamt der 18-jährigen Mitfahrerin. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. Es entstanden am Roller Schäden in Höhe von rund 500 Euro.