Krautheim: Zwei Festnahmen wegen Geldfälschung

In Krautheim (Hohenlohekreis) hat die Polizei wegen des Verdachts der Geldfälschung zwei junge Männer festgenommen. Sie sollen knapp 40 Mal mit falschen Banknoten bezahlt haben, mit 20- und 50-Euro-Scheinen.

Die zwei 22-Jährigen sollen sich zwischen Juni und August vergangenen Jahres die gefälschten Banknoten verschafft und diese danach in Einkaufsläden und Restaurants im Hohenlohekreis in Umlauf gebracht haben. Durch intensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats Künzelsau (Hohenlohekreis) sind die beiden Männer in Verdacht geraten und konnten daraufhin festgenommen werden. Beide befinden sich mittlerweile in Justizvollzugsanstalten.