Zwei Brände im Kreis Schwäbisch Hall

In Sulzbach-Laufen (Landkreis Schwäbisch Hall) kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Schmorbrand in einem Wohnhaus. Brandursache ist nach Polizeiangaben ein technischer Defekt. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 50.000 Euro, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Auch in Crailsheim gab es in der Nacht einen größeren Einsatz, hier brannte es in einer Wohnung. Eine Frau kochte sich um kurz nach 2 Uhr Essen und schlief dabei ein. Das Feuer griff auf die Küchenmöbel über. Die Frau musste leicht verletzt ins Krankenhaus, die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.