Zuweisung Geflüchteter im Kreis Heilbronn steigt

Die Zahl der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge ist im Kreis Heilbronn im September deutlich angestiegen. Die Unterbringung der Menschen gestaltet sich immer schwieriger.

Dem Kreis Heilbronn sind in den vergangenen Wochen wieder deutlich mehr Geflüchtete zugewiesen worden. Das berichtet das Landratsamt. Im September müssen wieder über 200 Asylsuchende auf die Kommunen verteilt werden. Das funktioniere zwar für diesen Monat noch, wie ein Sprecher des Landratsamts bestätigt, allerdings würden die Kapazitäten damit bis aufs Letzte ausgeschöpft. Man versuche deshalb so schnell wie möglich den Bau neuer Unterkünfte voranzubringen.

Neue Notunterkunft wird vorbereitet

Für die Unterbringung Geflüchteter müssen die Kommunen oft auf Notlösungen zurückgreifen. In Öhringen (Hohenlohekreis) wird dafür erneut eine Sporthalle umgebaut. Bereits am Freitag äußerte sich der Landrat des Hohenlohekreises, Mathias Neth (CDU), diesbezüglich gegenüber dem SWR. Es sei nicht überraschend, vielmehr habe die kommunale Seite immer davor gewarnt, so Neth. Sofern in der Bundespolitik kein Umsteuern stattfinde, "werden die Wintermonate uns vor weitere Herausforderungen stellen", gibt der Landrat zu bedenken.

Im Kreis Heilbronn wird aktuell die Sporthalle der Kreisberufsschule in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) als Unterkunft genutzt. Eine weitere Notunterkunft soll in den nächsten Wochen bezogen werden. Dabei handle es sich allerdings nicht um eine Sporthalle, so das Landratsamt weiter.