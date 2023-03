Künzelsau: Zusammenschluss von BTI und Berner Bau

Die Berner Group mit Sitz in Künzelsau schafft ein neues Bauhandels-Großunternehmen. Dazu sollen ab Juni die Geschäftsfelder Berner Bau Division und BTI zusammengeschlossen werden.

Aus BTI und der Berner Deutschland Bau Division mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) wird ab Juni 2023 die neue Marke BTI by Berner. Damit will das Künzelsauer Familienunternehmen Berner Group nach eigenen Angaben die Schlagkraft im Bausegment in Deutschland erhöhen. Bei BTI by Berner sollen künftig rund 1.000 Mitarbeitende beschäftigt sein, hieß es. Damit wäre es auf dem deutschen Markt eines der größten Handelsunternehmen für Firmenkunden der Baubranche.

"Wir bündeln unsere Kräfte im Bausegment in Deutschland und stärken damit unsere Marktposition."

Firmenzentralen in Ingelfingen und Künzelsau-Garnberg

BTI und Berner liegen mit ihren Firmenzentralen in Ingelfingen und Künzelsau-Garnberg (beide Hohenlohekreis) räumlich nur wenige Kilometer auseinander. Seit etwa drei Jahren seien sie auch intern Schritt für Schritt zusammengewachsen, heißt es in einer Mitteilung, etwa bereits in den Bereichen Personalwesen, Finanzen und Kommunikation.

Die Entscheidung sei Teil der Wachstumsstrategie der Berner Group gewesen, heißt es. Dafür investierte das Unternehmen nach eigenen Angaben in Deutschland einen zweistelligen Millionen-Betrag in den Ausbau der Logistik, in Schulungsangebote für die Mitarbeitenden und in den Ausbau der IT sowie der Produktpalette.

Das Gebäude der Firma Berner in Künzelsau Pressestelle © Berner SE

Alles aus einer Hand

Ziel sei es, Kunden alles aus einer Hand zu liefern: Befestigungsmaterialien, Werkzeuge, Chemie, Arbeitskleidung sowie weitere Produkte und Services aus den Bereichen Sanitär-Heizung-Klima und Elektro-Installation sowie Dach- und Fenster-Montage, Holzverbindungstechnik und Brandschutz.