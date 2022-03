An den Kitzberg-Kliniken in Bad-Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sollen zusätzliche Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie geschaffen werden, gab das Landes-Sozialministerium am Donnerstagnachmittag bekannt. Demnach soll es landesweit in Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie insgesamt 72 zusätzliche Plätze geben, um Kinder und Jugendliche bei Belastungen durch die Pandemie zu unterstützen.