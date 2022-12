Die Zeiten sind schwer, das nimmt auch der katholische Dekan Ingo Kuhbach aus Mulfingen wahr. Die Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft.

Der Hohenloher Dekan und katholische Pfarrer Ingo Kuhbach aus Mulfingen (Hohenlohekreis) verzeichnet in der Adventszeit eine wachsende Zukunftsangst in der Bevölkerung. Zwar würden viele Menschen nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen wieder mehr Freiheiten genießen, wie über Weihnachtsmärkte bummeln oder Bekannte treffen, dennoch bliebe die Sorge vor dem, was komme.

Sorgen vor allem um Gesundheit

Dabei gehe es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Gesundheit. Die heftige Erkältungs- und Grippewelle schränke viele ein. Medikamente, vor allem für Kinder, und Personal in den Krankenhäusern sind knapp. Auch der Krieg in der Ukraine bereite sowohl ihm als auch den Menschen in seiner Gemeinde große Sorgen.

Menschen suchen Halt

Wie es weitergehen soll, das fragt sich Kuhbach oft und hofft auf baldigen Frieden. Immer mehr Menschen kämen vor allem in die St.-Anna-Kapelle nach Mulfingen, um dort Trost und Halt zu suchen und ihre Sorgen in ein ausliegendes Buch zu schreiben. In vielen Sprachen werde dort eingetragen, sagt Kuhbach. Er erlebe jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit eine gedrückte Stimmung bei denjenigen, die sich seit zwei Jahren viel vorgenommen hatten und es jetzt aus verschiedenen Gründen nicht tun könnten.

Nichtsdestotrotz: Ganz unterkriegen ließen sich die Menschen nicht. Die Weihnachtsmärkte sind voller Besucherinnen und Besucher, sagt Kuhbach. Und auch in der Kirche könne wieder mehr gesellschaftliches Leben stattfinden. Vor allem, so freut sich der Hohenloher Dekan, gibt es jetzt - rund um Weihnachten - endlich wieder Gottesdienste und Krippenspiele ohne Einschränkungen.