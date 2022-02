Zukunft des Gänsmarktes im Gemeinderat

Im Gemeinderat Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) geht es am Donnerstag um die Neugestaltung des Gänsmarktes. Rund 600 Menschen hatten an einer Online-Umfrage der Stadt zu den Umbauplänen teilgenommen. Oberbürgermeister Udo Glatthaar (CDU) sagte dem SWR, dass der Gänsmarkt das Starterprojekt in den Prozess der Landesgartenschau sei. Insgesamt gab es sehr viele Ideen. Die große Mehrheit hat gefordert, dass der Platz aufgewertet und begrünt werde. Es solle Ruheoasen geben und mehr Platz für die Außengastronomie, so Glatthaar weiter.