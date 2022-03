per Mail teilen

Nach einem Unfall zwischen einem Zug und einem Lkw bei Lauffen (Kreis Heilbronn) ist die Strecke wieder freigegeben worden. Nachbarn kannten die Gefahr am Bahnübergang.

Ein Sattelschlepper war am Mittwochnachmittag auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) von einem Zug erfasst worden. Dabei wurde der Anhänger komplett zerstört, die Trümmer sollen laut Polizei auf einer Länge von mehreren hundert Metern verteilt gewesen sein. Der Lastwagen hatte Baustellenteile und Maschinen geladen. Auch der Zug wurde stark beschädigt.

Ein Zug hat an einem Bahnübergang in Lauffen einen Lkw erfasst. SWR

Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere 100.000 Euro. Weder der Sattelzugfahrer noch die rund 70 Fahrgäste des Zuges mit Fahrtziel Tübingen wurden verletzt.

Unübersichtlicher Bahnübergang

Der Lkw-Fahrer hatte angegeben, den herankommenden Zug nicht rechtzeitig gesehen zu haben. Der Bahnübergang an einem Feldweg ist unübersichtlich, mit engen Kurven an beiden Seiten. Der Bewohner des ehemaligen Bahnwärterhäuschens wenige Meter entfernt sagte, er habe mehrfach darauf hingewiesen, dass der Übergang gefährlich sei.

Bahnstrecke wieder frei

Die Bahnstrecke bei Lauffen, von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart, ist von der Polizei wieder freigegeben worden, zwischenzeitlich war sie gesperrt.