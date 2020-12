Ein Kontrolleur ist am Montag in der Regionalbahn zwischen Crailsheim und Ilshofen (beide Kreis Schwäbisch Hall) von einem 19 Jahre alten Fahrgast geschlagen und verletzt worden. Der Mann war zusammen mit einem Freund ohne Fahrschein unterwegs und wurde schnell aggressiv, so die Polizei. Beide Männer wurden der Bundespolizei übergeben, die Ermittlungen dauern an.