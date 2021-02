per Mail teilen

In einer Regionalbahn von Wertheim (Main-Tauber-Kreis) Richtung Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat ein unbekannter Mann am Dienstag laut Polizei einen Zugbegleiter angespuckt. Als der Zug in Lauda-Königshofen hielt, bespuckte der Unbekannte den Zugbegleiter beim Aussteigen und verschwand. Die Bundespolizei wertet derzeit die Aufnahmen der Überwachungskamera aus.