Ausfälle auf Stadtbahnlinie S42 wegen Bauarbeiten

Auf der Stadtbahnlinie S42 kommt es ab Montag zu Zugausfällen zwischen Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) und Sinsheim. Grund sind Bauarbeiten. Im Bereich Babstadt werden Gleise und im Bereich Bad Rappenau Weichen erneuert, so die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft. Deshalb ist der Abschnitt gesperrt - voraussichtlich bis zum frühen Samstagmorgen. Der Bahnverkehr der Linie S42 wird in dem Bereich am frühen Morgen eingestellt, als Ersatz fahren Busse. Seit Ende Mai kam es wegen Bauarbeiten bereits zu Zugausfällen auf den Stadtbahnlinien S41 und S42 zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall. Dort sollen die Züge ab Montag wieder rollen.