Zugausfälle auf S4 und S42

Auf den Stadtbahnlinien S4 und S42 fallen am Montag mehrere Verbindungen aus. Grund seien kurzfristige Ausfälle beim Fahrpersonal der DB Regio, so die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft auf ihrer Internetseite. Auf der Stadtbahnlinie S4 ist der Bereich zwischen Öhringen-Cappel (Hohenlohekreis) und Schwaigern West (Kreis Heilbronn) betroffen. Bis zum Montag Abend wurden fünf Verbindungen gestrichen - teils nur auf der Strecke zischen Heilbronn und Öhringen beziehungsweise Heilbronn und Schwaigern. Ausfälle gibt es ebenfalls auf der Stadtbahnlinie S42 zwischen Heilbronn und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Laut Albtal-Verkehrs-Gesellschaft wurden bis 16 Uhr insgesamt sechs Fahrten gestrichen. Außerdem gibt es wegen der Störung am Hauptbahnhof Stuttgart weiter Behinderungen auf Bahnstrecken von und nach Stuttgart.