Bahn will auf Frankenbahn-Strecke mehr Ersatzbusse einsetzen

Die Deutsche Bahn will den Schienenersatzverkehr auf der Frankenbahn nachbessern. Das teilte eine Bahnsprecherin auf SWR-Anfrage mit. Bis 9. Dezember fallen auf der Strecke Osterburken-Lauda-Würzburg zahlreiche Züge aus.

In einem Brief hatten die Landräte der betroffenen Kreise Main-Tauber, Neckar-Odenwald und Würzburg in der vergangenen Woche "desaströse Zustände" angemahnt und dringend Verbesserungen gefordert - vor allem im Schülerverkehr. Jetzt sollen mehr und frühere Busse eingesetzt werden, so die Bahnsprecherin. Erste Anpassungen soll es in diesen Tagen sowie verstärkt in der nächsten Woche geben, hieß es.

Zu spät zum Unterricht

In den vergangenen Tagen kamen Schülerinnen und Schüler verspätet zum Unterricht, andere erreichten ihre Anschlussverbindungen nicht. Grund für die zahlreichen Zugausfälle sei der krankheitsbedingte Personalmangel in den Bahn-Werkstätten, teilte die DB Regio mit. Bis 9. Dezember sind daher viele Zugverbindungen zwischen Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) und Würzburg gestrichen. Matthias Beß von der Fahrgastinitiative "Pro Bahn" Main-Tauber kritisierte die Personalplanung der Bahn. Da werde an der falschen Stelle gespart, man bilde zu wenig Personal aus und halte zu wenig Ersatzpersonal vor, sagte Beß dem SWR.