Zugausfälle zum Ferienstart: Strecke Osterburken - Tübingen betroffen

Wegen Personalmangels kommt es zu Einschränkungen auf der Bahnstrecke Osterburken über Heilbronn nach Tübingen.

Ab Samstag brauchen Bahnreisende zwischen Osterburken und Tübingen Geduld. Weil Personal fehlt, kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Bis Anfang September müssen laut der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) Fahrten reduziert werden.

Urlaub und hoher Krankenstand beim Zugpersonal

Die Einschränkungen liegen laut SWEG an einem ungewöhnlich hohen Krankenstand. Dazu komme, dass urlaubsbedingt einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zur Verfügung stünden. Deshalb seien in den kommenden Wochen betriebliche Einschränkungen auf der Neckartalstrecke unvermeidbar, heißt es in einer Mitteilung der SWEG. Einige Verbindungen der Linie 18 verkehren nur zwischen Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) und Heilbronn.

Ausweichstrecken zwischen Heilbronn und Tübingen

Fahrgäste mit dem Ziel Tübingen werden gebeten, für Fahrten zwischen Heilbronn und Tübingen die Züge der Linie 12 von Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) über Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) nach Tübingen zu nutzen. Reisende sollten sich außerdem frühzeitig über die Fahrplanauskunft der SWEG oder der Deutschen Bahn informieren.