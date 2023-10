Besucherstrom bei Herbstvergnügen in Wertheim

In Wertheim ist am Wochenende das sogenannte Herbstvergnügen zu Ende gegangen. Der kleine Jahrmarkt galt als Ersatz für die abgesagte Michaelismesse.

Die Händler und die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) seien alles in allem mit dem Herbstvergnügen, welches erneut die Michaelismesse ersetzt hatte, zufrieden. Das sagte Marktmeister Patrick Grän dem SWR. Am Anfang habe es ein paar Regentage gegeben, die die Stimmung etwas drückten. Aber seit letzter Woche Sonntag, Montag habe es "Kaiserwetter" gegeben, von dem her seien sowohl Verantwortliche als auch Standbetreiberinnen und -betreiber zufrieden, so Grän weiter.

Die Entscheidung, erneut keine reguläre Michaelismesse durchzuführen, sei sehr bewusst getroffen worden. Man wusste noch nicht hundertprozentig, wie sich die Lage entwickeln würde. Nächstes Jahr sei wieder eine ganz normale Michaelismesse geplant, so Grän.