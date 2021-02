Zuckerrübenanbauer in Heilbronn-Franken dürfen in diesem Jahr nach zweijährigem Verbot wieder ein umstrittenes Pflanzenschutzmittel einsetzen. Es gehört zur Gruppe der Neonicotinoide, die als schädlich für Bienen gelten.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit bewilligte die Notfallzulassung des Pflanzenschutzmittels Cruiser 600 FS, um den Zuckerrübenanbau vor dem Aus zu bewahren. Ein Präparat, das EU-weit eigentlich verboten ist und in Deutschland seit zwei Jahren nicht mehr verwendet werden darf, weil es als schädlich für Bienen und Insekten gilt. "Eine Katastrophe", so Naturschützer Gottfried May-Stürmer vom BUND Heilbronn: Der Wirkstoff sei nah verwandt mit dem Mittel, das 2008 das große Bienensterben in Baden auslöste.

"Wir müssen damit rechnen, dass auch der Wirkstoff von Cruiser, zu erheblichen Schäden an Bienen oder anderen Insekten führen kann." Gottfried May-Stürmer, BUND Heilbronn

Südzucker AG begrüßt die Notfallzulassung des Pflanzenschutzmittels

Dennoch wird seit diesem Jahr die Behandlung von Saatgut mit Neonicotinoiden erlaubt, in Baden-Württemberg jedoch ausschließlich in den Vertragsgebieten der Südzucker AG mit einem Werk in Offenau (Kreis Heilbronn). Auf rund 12.000 Hektar Fläche darf nun bis Ende April mit dem Insektizid ummanteltes Zuckerrüben-Saatgut ausgebracht werden. Die Südzucker AG begrüßt die Notfallzulassung des Mittels, so Unternehmenssprecher Dominik Risser.

"Wir hatten in den letzten zwei Jahren enorme Vergilbungserkrankungen. Dieser Vergilbungsvirus wird durch Insekten übertragen, die Rübe vergammelt und kann keinen Zucker produzieren." Dominik Risser, Südzucker AG mit Werk in Offenau

Zuckerrüben gelten als besonders anfällig für Schädlinge. Vor allem Blattläuse übertragen ein Virus, der zur Vergilbungskrankheit führt: Die Blätter werden gelb und somit die Zuckerproduktion stark beeinträchtigt. Seit zwei Jahren geht das nun schon so.

Ohne Notfallzulassung gebe es Ernteausfälle

Ohne die Notfallzulassung müsse man mit weiteren Ernteausfällen rechnen, sagt Risser. Es sei ein wichtiges Signal für die Rübenanbauer und auch für die Zuckerrübenwirtschaft, "dass uns die Politik nicht alleine lässt mit einer Erkrankung, der wir mit herkömmlichen Mitteln nichts entgegensetzen können."

Es gebe begleitende Maßnahmen, um ganz sicher zu gehen, dass "wirklich kein Nachteil für die Natur entsteht." Unter strengen Auflagen, mit Begleitmonitoring und einem zeitlich begrenzten Einsatz von vier Monaten soll das umstrittene Pflanzenschutzmittel zu einer erfolgreichen Zuckerrübenernte beitragen.