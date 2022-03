Zoll kontrolliert Testzentren - etliche Verstöße festgestellt

per Mail teilen

Beschäftigte des Hauptzollamts Heilbronn und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) haben vergangenen Freitag schwerpunktmäßig in der Region Heilbronn-Franken 93 Corona-Testzentren kontrolliert, wie das Hauptzollamt Heilbronn am späten Dienstagabend mitteilte. Es wurde unter anderem die Zahlung von Mindestlohn, die sozialversicherungsrechtlichen Melde- und Beitragszahlungspflichten sowie den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I und II kontrolliert. Dabei wurden neben Verstößen gegen Meldebestimmungen auch Anzeichen für Mindestlohnverstöße festgestellt. Bei den Maßnahmen waren insgesamt 48 Einsatzkräfte eingebunden, die in 13 Teams im gesamten Hauptzollamtsbezirk die Prüfungsmaßnahmen zwischen durchgeführt haben.