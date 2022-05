Bilanz zur Kontrollaktion des Zolls im Baugewerbe

Das Hauptzollamt Heilbronn hat Ende April Baustellen in der Region kontrolliert. Im Mittelpunkt der Prüfungen im Baugewerbe standen Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohns. Rund 150 Personen wurden bei dieser Kontrolle befragt, heißt es in einer Bilanz des Hauptzollamts Heilbronn. Außerdem wurden Geschäftsunterlagen geprüft. Über 50 Zöllnerinnen und Zöllner waren bei dieser Aktion im Einsatz. In drei Fällen gab es Anhaltspunkte auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, es wurden weitere Prüfungen eingeleitet, teilte das Hauptzollamt am Montagabend mit. Die Kontrollen fanden im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Baugewerbe statt.